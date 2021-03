Samantha Cristoforetti tornerà nello spazio nella primavera del 2022 (Di mercoledì 3 marzo 2021) . La conferma è arrivata poco fa dalla bocca dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea, affiancata in conferenza stampa dal nuovo direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, e dal presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia. Che AstroSamantha sarebbe tornata presto in orbita era noto dal novembre 2019, quando l’annuncio di una sua nuova missione culminò il coinvolgimento italiano in tanti programmi approvati dal Consiglio ministeriale dell’Esa (con un finanziamento del nostro Paese di quasi 2,3 miliardi di euro). Adesso è ufficiale qualche dettaglio in più: Cristoforetti, classe 1977 ed ex capitano dell’Aeronautica militare, partirà da Cape Canaveral e raggiungerà la Stazione spaziale internazionale (Iss) con il quarto volo commerciale statunitense, ancora non si sa se a bordo di una Crew Dragon di SpaceX o di Starliner, il ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) . La conferma è arrivata poco fa dalla bocca dell’astronauta dell’Agenzia spaziale europea, affiancata in conferenza stampa dal nuovo direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, e dal presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia. Che Astrosarebbe tornata presto in orbita era noto dal novembre 2019, quando l’annuncio di una sua nuova missione culminò il coinvolgimento italiano in tanti programmi approvati dal Consiglio ministeriale dell’Esa (con un finanziamento del nostro Paese di quasi 2,3 miliardi di euro). Adesso è ufficiale qualche dettaglio in più:, classe 1977 ed ex capitano dell’Aeronautica militare, partirà da Cape Canaveral e raggiungerà la Stazione spaziale internazionale (Iss) con il quarto volo commerciale statunitense, ancora non si sa se a bordo di una Crew Dragon di SpaceX o di Starliner, il ...

