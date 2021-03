Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell’economia globale e a salire di più sono settori ciclici come banche e automotive. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,49%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,78%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell’economia globale e a salire di più sono settori ciclici come banche e automotive. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,49%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra le principali Borse europee buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%, ben impostata Londra, che mostra un incremento dello 0,78%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un ...

MKT_INS : Listini asiatici in rialzo, nonostante la chiusura negativa di Wall Street, in scia alle speranze di una rapida rip… - ZeroBias_it : Futures positivi prima della apertura dei mercati Europei $SPX $ NDX - Andreacocco87 : RT @RiskControlnews: Mercati asiatici, diffusi segni positivi, #Europa prevista aprire a +0.4%...almeno sui mercati azionari oggi no red zo… - RiskControlnews : Mercati asiatici, diffusi segni positivi, #Europa prevista aprire a +0.4%...almeno sui mercati azionari oggi no red… - fondiesicav : #Italia: il nuovo esecutivo dovrebbe infatti riuscire a migliorare le possibilità di un uso più efficiente dei fond… -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi mercati Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell'economia ...

Olio extravergine, con Covid consumi +12%: record ultimi 10 anni ... con un aumento dei consumi sui mercati nazionali del 12% per le scelte di acquisto dei consumatori ... A sostenere la domanda mondiale sono certamente gli effetti positivi sulla salute associati al ...

Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario Il Messaggero Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Barbacovi: «Cittadini oggi più attenti ad acquistare cibo sano» «Il trend registrato dalla Coldiretti a livello nazionale sulla spesa alimentare è confermato dalla continua affluenza di persone ai nostri mercati contadini» «Il trend registrato dalla Coldiretti a l ...

Acquisti diffusi sui listini azionari europei , con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell'economia ...... con un aumento dei consumi suinazionali del 12% per le scelte di acquisto dei consumatori ... A sostenere la domanda mondiale sono certamente gli effettisulla salute associati al ...Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.«Il trend registrato dalla Coldiretti a livello nazionale sulla spesa alimentare è confermato dalla continua affluenza di persone ai nostri mercati contadini» «Il trend registrato dalla Coldiretti a l ...