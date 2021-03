Parla la band degli esordi di Matilda De Angelis | “Suonavamo nelle piazze e dormivamo in Autogrill”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Farò la mia intro per sentirmi dare del “radical chic”: erano anni che non guardavo Sanremo in diretta ma ne gustavo un breve riassunto il giorno dopo su RaiPlay. Quest’anno, però, la pandemia mi ha fregato. Vuoi la zona rossa incombente su Bologna, vuoi l’entusiasmo per il primo evento televisivo decente della terza ondata, mi sono fatto fregare. Anche se sono bastati 10 minuti per farmi pentire: potrà ancora entrare un presentatore nel 2021 facendosi il segno della croce? Fortunatamente, ad un certo punto, la luce: l’entrata in scena diDe. Su cui non avevo aspettative: ve le ricordate “le fidanzate di” dello scorso anno? In più Amadeus dopo la prima presentazione, la stimola con un “Brava!” come a dire: “Guarda, incredibile: sa anche leggere ere.” E sì che nonostante abbia 25 anni,di ...