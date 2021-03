Olanda | attentato presso un centro di screening anti-Covid

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un ordigno è stato fatto esplodere questa mattina nei pressi di un laboratorio per loa Bovenkarpsel, insettentrionale Erano le 6:55 di questa mattina quando a Bovenkarpsel, una cittadina a nord di Amsterdam situata insettentrionale, un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi di un laboratorio adibito allo: secondo le prime informazioni, fornite dalla Polizia e dai media locali, l’ordigno era chiuso in un tubo metallico. La sua deflagrazione, tuttavia, non ha fortunatamente causato feriti: solo le finestre del laboratorio, aperto lo scorso Novembre e capace di analizzare fino a ottocento test al giorno, sono andate distrutte: in attesa che le indagini degli inquirenti accertino ...

Ultime Notizie dalla rete : Olanda attentato

Fanpage.it

Un ordigno è esploso stamattina nei pressi di un centro di screening anti Covid della GGD a Bovenkarpsel, cittadina a nord di Amsterdam, ...