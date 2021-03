Musica: esce 'Duets', raccolta con collaborazioni più celebri di Sting (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Sting pubblicherà il prossimo 19 marzo “Duets”, una raccolta delle più celebri collaborazioni collezionate dal cantante, 17 volte vincitore di Grammy, durante la sua carriera, tra cui quelle con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi e molte altre. L'album è già disponibile per il pre-order ,compresa una limited edition autografata sullo store ufficiale di Sting. Dopo la collaborazione con Zucchero in “September”, pubblicata lo scorso autunno, ad anticipare la pubblicazione sarà il prossimo 11 marzo “My Funny Valentine” con Herbie Hancock, brano registrato originariamente per il film giapponese del 2005 Ashura. Ad accompagnare la pubblicazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Adnkronos) -pubblicherà il prossimo 19 marzo “”, unadelle piùcollezionate dal cantante, 17 volte vincitore di Grammy, durante la sua carriera, tra cui quelle con Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi e molte altre. L'album è già disponibile per il pre-order ,compresa una limited edition autografata sullo store ufficiale di. Dopo la collaborazione con Zucchero in “September”, pubblicata lo scorso autunno, ad anticipare la pubblicazione sarà il prossimo 11 marzo “My Funny Valentine” con Herbie Hancock, brano registrato originariamente per il film giapponese del 2005 Ashura. Ad accompagnare la pubblicazione di ...

