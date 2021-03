La terza ondata avanza: oltre 20 mila contagi e grande aumento dei ricoveri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo indicano tutti i dati, eppure questo non basta a zittire gli imitatori di Bolsonaro che blaternao di aperture e di ritornare alla vita. Eppure, la situazione è in peggioramento: i casi di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo indicano tutti i dati, eppure questo non basta a zittire gli imitatori di Bolsonaro che blaternao di aperture e di ritornare alla vita. Eppure, la situazione è in peggioramento: i casi di ...

Corriere : Parisi: «La terza ondata più contagiosa e letale è in corso, prepariamoci alla quarta» - repubblica : Covid, Bassetti: 'Iniziata terza ondata, temo farà male': Per l'infettivologo del San Martino di Genova 'i numeri i… - stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - fracchio_2 : RT @SensoDiNausea: Al Festival di Sanremo hanno parlato dei cassaintegrati alla fame, dei suicidi, delle migliaia di famiglie alla fame? A… - maurofughi : RT @noitre32: IN ITALIA IL TERRORE Guido Bertolaso: tutta Italia verso la zona rossa Pregliasco: 'Verso mesi di sofferenza'. Bassetti: 'Te… -