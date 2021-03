La Roma in treno a Firenze: i tifosi incitano la squadra a Termini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera i giallorossi affronteranno la Fiorentina in campionato, in mattinata la squadra di Fonseca è partita in treno verso la Toscana. Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera i giallorossi affronteranno la Fiorentina in campionato, in mattinata ladi Fonseca è partita inverso la Toscana.

matteosalvinimi : Diciotto anni fa moriva Emanuele Petri, agente della Polfer freddato dalle Nuove Brigate Rosse sul treno Roma-Firen… - Gigliobianco8 : @melissatredicii Dicono di averlo visto in stazione stasera a Roma x treno a Milano Saranno cazzate forse però devo… - ninodemart : @trescogli Mio padre che sulla Roma Termini-Calalzo di Cadore si lanciava sul treno in movimento in ingresso in st… - agrega3006 : @roby37023960 In realtà Giulia, se non per problemi di lavoro, non può muoversi. È zona Zona arancione, non può dir… - MarcoMangiante : @InfoAtac2 poi arrivi alla #metroA a #roma Termini e in ora di punta il prox treno arriverà fra appena 4m..e non si… -