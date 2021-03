La Rappresentante di Lista | chi sono | età | carriera | Instagram Testo e significato della canzone di Sanremo 2021 “Amare”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 marzo 2021), l’attesa è finita. Tra gli artisti in gara al Festival di, dal 2 al 6 marzo in diretta dal Teatro Ariston di, anche Ladicon il brano “”. Non appena disponibile verrà pubblicato anche il video con l’esibizione. Leggi anche:: chii 26 cantanti in gara, duetti, date Ladi: chiIl gruppo Ladinasce nel 2011 da un’idea di Veronica Lucchesi (cantante) e Dario Mangiaracina (chitarrista, ...