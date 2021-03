La neo-mamma più anziana di Spagna perde (defitivamente) la custodia dei suoi gemelli: li ha avuti a 64 anni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauricia Ibanez ha perso una lunga battaglia in tribunale per la custodia dei suoi gemelli Gabriel e Maria de la Cruz dopo averli dati alla luce nel 2017 in seguito a un trattamento di fecondazione assistita negli Stati Uniti. La signora, aveva dato a luce i gemelli in un ospedale della città di Burgos il giorno di San Valentino del 2017. All’età di 64 anni, Mauricia era quindi stata considerata la più anziana neo-mamma vivente in Spagna. I gemelli, che ora hanno quattro anni, sono stati dati in affidamento poco dopo la loro nascita nel 2017: la decisione emessa dal tribunale provinciale di Burgos, ha rilevato che i gemelli non sono stati curati in “condizioni ottimali”. Le condizioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauricia Ibanez ha perso una lunga battaglia in tribunale per ladeiGabriel e Maria de la Cruz dopo averli dati alla luce nel 2017 in seguito a un trattamento di fecondazione assistita negli Stati Uniti. La signora, aveva dato a luce iin un ospedale della città di Burgos il giorno di San Valentino del 2017. All’età di 64, Mauricia era quindi stata considerata la piùneo-vivente in. I, che ora hanno quattro, sono stati dati in affidamento poco dopo la loro nascita nel 2017: la decisione emessa dal tribunale provinciale di Burgos, ha rilevato che inon sono stati curati in “condizioni ottimali”. Le condizioni ...

Lukyluke311 : @Marty_Loca80 Tanti auguri alla neo mamma! Benarrivato piccolo guerriero. Hai già vinto la battaglia più importante: vivere! - paxal78 : @12qbert @valy_s @Fi0nda @E_Sylveon Già. Finché non ne hai bisogno non ti accorgi dell'assenza dello stato sociale.… - akindof4 : Povero figlio che nascerà con una neo mamma rincoglionita del genere #cepostaperte - 1mammapsicologa : Sei una neo mamma? Ti senti stanca e non sai come fare? Ti aspetto lunedì su Instagram per parlare di genitorialità… - iukei_ : Quando penso che la neo mamma ha la mia età : FIRST REACTION SHOCK #GFVIP #gfvip #tzvip -