Kitbag: Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte

L'attrice Jodie Comer ha ottenuto il ruolo di Giuseppina Bonaparte in Kitbag, biopic di Apple Studios dedicato alla figura di Napoleone Jodie Comer si sta facendo un nome a Hollywood: dopo aver esordito giovanissima in My Mad Fat Diary nei panni della teenager Chloe Gemell, ha ottenuto un ruolo da protagonista nella miniserie di Starz The White Princess, in cui interpretava Elisabetta di York. Nel 2018 è arrivato il successo mondiale con Killing Eve, serie nella quale Jodie dà vita all'assassina su commissione Villanelle/Oksana Astankova. Il ruolo le permette di ottenere numerose candidature e vittorie ai premi più importanti e prestigiosi per la TV, tra cui l'Emmy Award per la miglior attrice in una serie drammatica e il BAFTA per la Miglior ...

