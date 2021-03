Kia Sorento plug-in hybrid | ora la coreana è anche ricaricabile alla spina – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la presentazione del nuovo logo, come pure delle inedite corporate identity e strategia del brand, tocca ora al prodotto farla da padrone in casa Kia. Che ha presentatostampa la nuova, con il compito di andare ad affiancare a versione fullgià in gamma. Il modello mantiene le sue caratteristiche da maxi suv, con sette posti comodi e tanto spazio nell’abitacolo, disponendo peraltro della connettività e di tutte le ultime tecnologie in tema di intrattenimento, sicurezza e assistenzaguida. In più, l’ultima nata della casa di Seoul mette sul piatto della bilancia un sistema ibrido formato da un motore turbo benzina 1.6 T-GDi e un’unità elettrica particolarmente performante (66,9 kW, alimentata da un pacco ...