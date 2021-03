Kaspar Capparoni | “Il Cinema non si Ferma” pensavo fosse uno scherzo INTERVISTA ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 marzo 2021) È stato il primo film girato rispettando le regole del distanziamento sociale imposte dalla pandemia. Era la fine di marzo, i contagi da Coronavirus si moltiplicavano in ogni paese. Il mondo stava assistendo impreparato a uno stravolgimento globale. Il lockdown ha abbassato le saracinesche dei negozi, ha chiuso teatri,, musei. Hanno chiuso i battenti anche i settografici, lasciando in panne una serie di lavoratori. Alcuni “operatori del settore”, tra cui il regista Marco Serafini, i produttori di DeltadueMedia e di Coevolutions Daniele Fioretti, Daniele Muscolo e Marco Perotti, hanno deciso di non rimanere con le mani in mano. Hanno dato vita a un docufilm da un’idea di Ruggero De Virgiliis a episodi che raccontasse nel dettaglio cosa voleva dire essere in “lockdown”. Il tutto impiegando set casalinghi come “location” e smartphone ...