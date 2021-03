Insegnante si vaccina e muore, è giallo. Scatta l’inchiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Annamaria Mantile, 62 anni, docente dell’istituto comprensivo Pavese di Napoli, è morta dopo essersi vaccinata a Napoli. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e potrebbe Scattare il sequestro della salma e l’autopsia. La donna, così come emerso dal racconto dei congiunti, si sarebbe sentita male poche ore dopo l’iniezione avvenuta 4 giorni fa. Prima problemi respiratori e poi un arresto cardiaco. Sabato 27 al padiglione 1 della Mostra d’Oltremare a Napoli l’Insegnante d’inglese Annamaria Mantile, 62 anni, del quartiere Vomero si è vaccinata con una fiala AstraZeneca e pochi giorni dopo nella sua casa di via Bernardo Cavallino, dove vive con la mamma di 93 anni, avrebbe iniziato a sentirsi male. I primi sintomi già domenica: vomito, dolori intestinali, affanno. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Annamaria Mantile, 62 anni, docente dell’istituto comprensivo Pavese di Napoli, è morta dopo essersita a Napoli. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri e potrebbere il sequestro della salma e l’autopsia. La donna, così come emerso dal racconto dei congiunti, si sarebbe sentita male poche ore dopo l’iniezione avvenuta 4 giorni fa. Prima problemi respiratori e poi un arresto cardiaco. Sabato 27 al padiglione 1 della Mostra d’Oltremare a Napoli l’d’inglese Annamaria Mantile, 62 anni, del quartiere Vomero si èta con una fiala AstraZeneca e pochi giorni dopo nella sua casa di via Bernardo Cavallino, dove vive con la mamma di 93 anni, avrebbe iniziato a sentirsi male. I primi sintomi già domenica: vomito, dolori intestinali, affanno. ...

