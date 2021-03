Il Professore Mauro Mortara si Dichiara Negazionista e Non Indossa La Mascherina in Classe, Preside Chiama i Carabinieri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Mortara, docente di Storia e Filosofia alla scuola “Enrico Fermi” di Mantova, è stato multato dai Carabinieri per non aver Indossato la Mascherina durante le lezioni. L’insegnante non ha ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 3 marzo 2021), docente di Storia e Filosofia alla scuola “Enrico Fermi” di Mantova, è stato multato daiper non averto ladurante le lezioni. L’insegnante non ha ...

Avv_Nike : RT @Potemkin959: Il professor Mauro Mortara si becca 280 euro di multa per rifiutarsi di portare la mascherina in classe Il preside aveva c… - LKynes4 : RT @Potemkin959: Il professor Mauro Mortara si becca 280 euro di multa per rifiutarsi di portare la mascherina in classe Il preside aveva c… - bro58419792 : RT @Potemkin959: Il professor Mauro Mortara si becca 280 euro di multa per rifiutarsi di portare la mascherina in classe Il preside aveva c… - francof61060455 : RT @Potemkin959: Il professor Mauro Mortara si becca 280 euro di multa per rifiutarsi di portare la mascherina in classe Il preside aveva c… - MaryMichi68 : RT @Potemkin959: Il professor Mauro Mortara si becca 280 euro di multa per rifiutarsi di portare la mascherina in classe Il preside aveva c… -