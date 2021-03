Idraulico forestali | Pellegrino | “Operai risorsa per aree interne | la Regione punti alla stabilizzazione”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “LaCampaniadei lavoratoridegli Enti montani perché il loro operato nelleè indispensabile per la manutenzione del patrimonio ambientale e la prevenzione del dissesto idrogeologico”. Lo sostiene il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso, che ieri ha ottenuto e presenziato ad un tavolo sulla forestazione in Campania che si è svolto presso la sede di Palazzo Santa Lucia,presenza tra gli altri, dell’assessore regionale all’agricoltura e foreste, Nicola Caputo. “È il Consiglio regionale la sede istituzionale adibita ad avviare un nuovo percorso per risolvere l’annoso problema della precarietà ...

Il Consiglio regionale può e deve avviare un nuovo percorso per affrontare e risolvere il problema annoso della precarietà nella quale versano i circa 1500 operaidella Campania. In una regione come la nostra, fortemente caratterizzata dai frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, dobbiamo chiederci quale priorità vogliamo dare all'...... sebbene le Comunità Montane, in qualità di enti delegati ai pagamenti, stiano rispettando i tempi, c'è incertezza sul prossimo futuro dei circa tremila'. Così il presidente della ...di Redazione La stabilizzazione definitiva degli operai precari delle Comunità Montane è stato uno degli argomenti trattati ieri mattina in Commissione Agricoltura della Regione Campania. «Ho ribadito ...di Redazione Il presidente della Commissione Speciale Aree Interne: “Garanzie per il futuro di lavoratori indispensabili per la tutela del nostro territorio” “Ancora incertezza per i lavoratori idraul ...