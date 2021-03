Grido di dolore da Fermo: 'Siamo invisibili, c'è chi ci confonde con l'Abruzzo' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Calcinaro ha scommesso sui civici e più di sette fermani su dieci lo hanno confermato sindaco di Fermo. È il suo mantra: lavorare in sinergia e 'abbattere i vecchi steccati ideologici porta i ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Calcinaro ha scommesso sui civici e più di sette fermani su dieci lo hanno confermato sindaco di. È il suo mantra: lavorare in sinergia e 'abbattere i vecchi steccati ideologici porta i ...

GiovanniFerrar : La presenza di @DiodatoMusic stasera ha un valore emotivo fortissimo per ognuno di noi. Canzone pazzesca, significa… - PisaConnection : IL TIRRENO Pisa: La protesta silenziosa dei commercianti e dei piccoli imprenditori: le 10 testimonianze - Rinopiscazzi1 : Eh Già..chissà se i suoi giocatori e tifosi..ascolteremo questo grido di dolore..?? - chiaandreotti00 : RT @GiovanniFerrar: La presenza di @DiodatoMusic stasera ha un valore emotivo fortissimo per ognuno di noi. Canzone pazzesca, significato p… - silviadc95 : RT @GiovanniFerrar: La presenza di @DiodatoMusic stasera ha un valore emotivo fortissimo per ognuno di noi. Canzone pazzesca, significato p… -