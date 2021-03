Giustizia: Sisto (Fi), 'new deal per abbandonare ideologia' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La Ministra Cartabia, di indiscusse qualità tecniche, ha alzato immediatamente il livello del dibattito sulla Giustizia, mettendo in soffitta tutti gli 'ismi' e le bandierine. Prima il pensiero giuridico, poi quello politico: è una rivoluzione copernicana rispetto ad una fase in cui si partiva dalle posizioni ideologiche per calarle di forza nel nostro ordinamento. Il 'new deal' porta a ragionare sui problemi e ad affrontarli in modo sistematico". Così a SkyTg24 il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi sul governo ha commentato: "Sulle misure contro la pandemia ci sono finalmente capacità di programmazione e tempistiche più rispettose delle necessità dei cittadini. Il secondo passaggio dovrà essere la ripresa dell'importanza del dibattito parlamentare". Quanto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La Ministra Cartabia, di indiscusse qualità tecniche, ha alzato immediatamente il livello del dibattito sulla, mettendo in soffitta tutti gli 'ismi' e le bandierine. Prima il pensiero giuridico, poi quello politico: è una rivoluzione copernicana rispetto ad una fase in cui si partiva dalle posizioni ideologiche per calarle di forza nel nostro ordinamento. Il 'new' porta a ragionare sui problemi e ad affrontarli in modo sistematico". Così a SkyTg24 il sottosegretario allaFrancesco Paoloche poi sul governo ha commentato: "Sulle misure contro la pandemia ci sono finalmente capacità di programmazione e tempistiche più rispettose delle necessità dei cittadini. Il secondo passaggio dovrà essere la ripresa dell'importanza del dibattito parlamentare". Quanto al ...

