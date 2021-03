Genoa-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al Ferraris va in scena il derby della Lanterna. Ballardini punta su Destro, Samp con diversi ballottaggi Turno infrasettimanale interessante quello della 24esa giornata dove spicca Genoa-Sampdoria: il derby della Lanterna. Al Ferraris si affrontano due squadre che hanno preparato la partita a suon di turnover nel turno precedente e che quindi sono pronte a tutto per la vittoria. QUI Genoa – Ballardini dopo gli esperimenti contro l’Inter torna ad una formazione tipo. Torna soprattutto la coppia Destro–Shomurodov che ha fatto le fortune del tecnico subentrato a Maran. Masiello, Radovanovic e Criscito il terzetto difensivo davanti a Perin , centrocampo invece che non dovrebbe subire modifiche rispetto alla gara di domenica. QUI Sampdoria – Anche Ranieri ha tenuto a riposo vari giocatori per averli al 100% per ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al Ferraris va in scena il derby della Lanterna. Ballardini punta su Destro, Samp con diversi ballottaggi Turno infrasettimanale interessante quello della 24esa giornata dove spicca: il derby della Lanterna. Al Ferraris si affrontano due squadre che hanno preparato la partita a suon di turnover nel turno precedente e che quindi sono pronte a tutto per la vittoria. QUI– Ballardini dopo gli esperimenti contro l’Inter torna ad una formazione tipo. Torna soprattutto la coppia Destro–Shomurodov che ha fatto le fortune del tecnico subentrato a Maran. Masiello, Radovanovic e Criscito il terzetto difensivo davanti a Perin , centrocampo invece che non dovrebbe subire modifiche rispetto alla gara di domenica. QUI– Anche Ranieri ha tenuto a riposo vari giocatori per averli al 100% per ...

