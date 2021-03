Festival di Sanremo 2021: artisti, scaletta, ospiti 3 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ottimo inizio per uno degli eventi più amati dagli italiani: il Festival di Sanremo 2021, che già nel primo appuntamento ha raggiunto, nonostante tutte le difficoltà relative alla Covid-19 e all’organizzazione, ma soprattutto al grande assente il pubblico, il 46 % di share. Un inizio però condito anche da un po’ di amara realtà, infatti il cantante Irama ha visto slittare e poi – per il momento – cancellare la sua esibizione sul palco dell’Ariston per via della positività di uno dei membri del suo staff alla Covid-19. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si prospetta ricca di ospiti. Tra questi salirà sul palco dell’Ariston Enzo Avitabile, impegnato in un duetto con Fiorello, immancabile nell’appuntamento con il Festival insieme ad ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ottimo inizio per uno degli eventi più amati dagli italiani: ildi, che già nel primo appuntamento ha raggiunto, nonostante tutte le difficoltà relative alla Covid-19 e all’organizzazione, ma soprattutto al grande assente il pubblico, il 46 % di share. Un inizio però condito anche da un po’ di amara realtà, infatti il cantante Irama ha visto slittare e poi – per il momento – cancellare la sua esibizione sul palco dell’Ariston per via della positività di uno dei membri del suo staff alla Covid-19. La seconda serata deldisi prospetta ricca di. Tra questi salirà sul palco dell’Ariston Enzo Avitabile, impegnato in un duetto con Fiorello, immancabile nell’appuntamento con ilinsieme ad ...

RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - tvsorrisi : Non per mettervi ansia, ma tra circa 290 minuti comincia il Festival di Sanremo ?? #Sanremo2021 - SanremoRai : Puoi seguire la 1^ serata del Festival di Sanremo ?? su @RaiUno ?? su @RaiRadio2 ?? in streaming su @RaiPlay:… - discoradioIT : Via libera dagli artisti in gara a #Sanremo alla modifica del regolamento che permetterà ad #Irama di non ritirarsi… - StefanoTardugno : RT @GiancarloDeRisi: Sanremo? Il festival? Posso dire che un po' mi...vergogno? Non sapevo neppure che fosse cominciato! E non si tratta di… -