Fedez, occhi puntati su quei bizzarri braccialetti. Sul palco di Sanremo 2021 li hanno notati tutti: ecco a cosa servono (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le luci si accendono ed entra Amadeus: 'Quest'anno il cuore batte più forte', dice, leggendo poi alcuni dei passaggi della sua lettera al festival pubblicata oggi su 'Leggo'. Ma prima dell'inizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le luci si accendono ed entra Amadeus: 'Quest'anno il cuore batte più forte', dice, leggendo poi alcuni dei passaggi della sua lettera al festival pubblicata oggi su 'Leggo'. Ma prima dell'inizio ...

IlContiAndrea : Occhio a quando #Fedez e #FrancescaMichielin (in gran forma) si guardano negli occhi. Lì il brano prende il volo #Sanremo2021 #ProveGenerali - addictedtou__ : stamattina io e @poesiaperoma con lo stesso terrore negli occhi di fedez pregando che il prof non ci chiami a lezio… - ashemrcg : Io occhi a cuoricino per il quarto posto di Fedez e Francesca - occhi_inverno : @Fedez impanicato a Sanremo è quasi più carino di Leo che dice fiadelman - pizzaandbeer_ : RT @g0ddessmez: fedez ha un mondo dentro e non merita l’odio che riceve, l’emozione nei suoi occhi per il semplice fatto di trovarsi su que… -