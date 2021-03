Ex sindaco arrestato per camorra, Cassazione: no gravi indizi, Riesame si pronunci su scarcerazione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che confermava il carcere per Antonio Fontana, ex sindaco negli anni ’90 di Casapesenna (Caserta), comune di origine della famiglia Zagaria, arrestato il 22 ottobre scorso dai carabinieri per associazione camorristica nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli. Per la Suprema Corte non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza circa la parteciparne al clan di Fontana (difeso da Giovanni Cantelli); questi resta per ora in carcere in attesa che il Rieame di Napoli torni a pronunciarsi. Per l’accusa, Fontana, imprenditore edile, si sarebbe aggiudicato insieme ad altri costruttori ritenuti collusi, lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte diha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale deldi Napoli che confermava il carcere per Antonio Fontana, exnegli anni ’90 di Casapesenna (Caserta), comune di origine della famiglia Zagaria,il 22 ottobre scorso dai carabinieri per associazione camorristica nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli. Per la Suprema Corte non sussisterebbero idi colpevolezza circa la parteciparne al clan di Fontana (difeso da Giovanni Cantelli); questi resta per ora in carcere in attesa che il Rieame di Napoli torni aarsi. Per l’accusa, Fontana, imprenditore edile, si sarebbe aggiudicato insieme ad altri costruttori ritenuti collusi, lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro ...

GiorgettIsSatan : Conosco il MassoNazista, mandante d'omicidi #GiancarloGiorgetti, da una vita! L'ho fatto entrare io in Massoneria!… - MichelaGenoves3 : RT @serebellardinel: A #Sedriano in lista civica @forza_italia e @FratellidItalia si ricandida ex primo cittadino arrestato nel 2012 per #… - alkhimiyah : RT @serebellardinel: A #Sedriano in lista civica @forza_italia e @FratellidItalia si ricandida ex primo cittadino arrestato nel 2012 per #… - marino29b : RT @serebellardinel: A #Sedriano in lista civica @forza_italia e @FratellidItalia si ricandida ex primo cittadino arrestato nel 2012 per #… -