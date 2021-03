Effetto Dpcm sulla scuola | da lunedì a casa fino a 6 milioni di studenti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) I contagi di Coronavirus aumentano, le varianti spaventano, l’età media delle infezioni si abbassa e allora, ancora una volta, la risposta alla pandemia passa – nei casi più gravi – dalla chiusura delle scuole. Di ogni ordine e grado, in zona rossa, ma anche eventualmente nelle zone in cui il tasso di incidenza del Coronavirus è pari o superiore a una media di 250 contagi settimanali ogni 100 mila abitanti, dove i governatori potranno decidere di sospendere l’attività scolastica in presenza e passare alla didattica a distanza. Così stabilisce il primodell’era Draghi, firmato ieri 2 marzo dal presidente del Consiglio, valido dal 6 marzo al 6 aprile e presentato in conferenza stampa dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e da quella degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. Un provvedimento «drastico ma necessario», per l’Associazione nazionale presidi, e ...

Lo sostiene Tuttoscuola, che ha esaminato la conseguenza di quanto disposto dal nuovoin ...raddoppio rispetto agli oltre 3 milioni di alunni che dallo scorso 1 marzo risultano in DaD per...È la conseguenza, secondo Tuttoscuola, di quanto disposto dal nuovoin vigore dal prossimo 6 ...rispetto agli oltre 3 milioni di alunni che dallo scorso 1° marzo risultano in Dad perdi ...Da lunedì 8 marzo, oltre 6 milioni di studenti seguiranno le lezioni da casa, se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi settiman ...Sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile il Dpcm per fronteggiare l'emergenza Covid, firmato ieri sera dal presidente del consiglio Mario Draghi. In base alle nuovere regole, illustrate a Palazzo Chigi ...