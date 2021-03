Dungeons and Dragons: Hugh Grant e Sophia Lillis nel cast (Di mercoledì 3 marzo 2021) Hugh Grant e Sophia Lillis si uniscono al cast dell’adattamento di Paramount, ancora senza titolo, del celebre gioco di ruolo fantasy Dungeons and Dragons, che uscirà il 27 maggio 2022 Chi farà parte del cast di Dungeons and Dragons? Oltre ai già menzionati Hugh Grant e Sophia Lillis, nel film sono presenti anche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e la star di Bridgerton Rege-Jean Page. cast tecnico Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno e scriveranno la sceneggiatura. Jeremy Latcham sta producendo attraverso il suo accordo con lo studio eOne. Sophia ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)si uniscono aldell’adattamento di Paramount, ancora senza titolo, del celebre gioco di ruolo fantasyand, che uscirà il 27 maggio 2022 Chi farà parte deldiand? Oltre ai già menzionati, nel film sono presenti anche Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e la star di Bridgerton Rege-Jean Page.tecnico Jonathan Goldstein e John Francis Daley dirigeranno e scriveranno la sceneggiatura. Jeremy Latcham sta producendo attraverso il suo accordo con lo studio eOne....

