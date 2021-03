Da venerdì Udine e Gorizia in zona arancione rafforzato (Di mercoledì 3 marzo 2021) TRIESTE – “Abbiamo deciso misure di restrizione a livello regionale per quanto riguarda le scuole, che firmiamo oggi ed entrano in vigore lunedì, ovvero la didattica a distanza (Dad) per scuole medie, superiori e università. Mentre nelle zone di maggiore contagio, ovvero nelle ex province di Udine e Gorizia, da venerdì sarà in vigore la zona arancio ‘rafforzata’, per una durata di 15 giorni”. Lo annuncia in conferenza stampa a Trieste il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sottolinea come per via delle variante inglese il numero di contagi stia rapidamente risalendo, con +60% contagi in regione a livello settimanale, e un aumento delle ospedalizzazioni. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) TRIESTE – “Abbiamo deciso misure di restrizione a livello regionale per quanto riguarda le scuole, che firmiamo oggi ed entrano in vigore lunedì, ovvero la didattica a distanza (Dad) per scuole medie, superiori e università. Mentre nelle zone di maggiore contagio, ovvero nelle ex province di Udine e Gorizia, da venerdì sarà in vigore la zona arancio ‘rafforzata’, per una durata di 15 giorni”. Lo annuncia in conferenza stampa a Trieste il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che sottolinea come per via delle variante inglese il numero di contagi stia rapidamente risalendo, con +60% contagi in regione a livello settimanale, e un aumento delle ospedalizzazioni.

