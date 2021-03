Congedo parentale Covid 2021, chi può ottenerlo: ecco come funziona (Di mercoledì 3 marzo 2021) Congedo parentale Covid 2021. I prossimi mesi si preannunciano particolarmente difficili: non pochi studenti dovranno tornare a fare i conti con la didattica a distanza. Non soltanto ragazzi delle superiori, anche alunni delle elementari e medie, costretti a restare a casa nelle Regioni in zona rossa e dove il Covid sta colpendo più duramente. Per questa ragione, sembra ormai certa, al prossimo decreto Sostegno è ormai certa la presenza del Congedo parentale Covid, al 50% della retribuzione, per i genitori dei giovani con età inferiore a 14 anni che seguono la dad, scaduto il 31 dicembre scorso. Dovrebbe essere definito nel dettaglio entro la settimana prossima. leggi anche l’articolo —> Scadenze rinviate per il pagamento di Rottamazione ter e ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021). I prossimi mesi si preannunciano particolarmente difficili: non pochi studenti dovranno tornare a fare i conti con la didattica a distanza. Non soltanto ragazzi delle superiori, anche alunni delle elementari e medie, costretti a restare a casa nelle Regioni in zona rossa e dove ilsta colpendo più duramente. Per questa ragione, sembra ormai certa, al prossimo decreto Sostegno è ormai certa la presenza del, al 50% della retribuzione, per i genitori dei giovani con età inferiore a 14 anni che seguono la dad, scaduto il 31 dicembre scorso. Dovrebbe essere definito nel dettaglio entro la settimana prossima. leggi anche l’articolo —> Scadenze rinviate per il pagamento di Rottamazione ter e ...

