Chi è Andrea Morricone, il figlio del compositore ospite al Festival di Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Chi è Andrea Morricone, il figlio del compositore ospite a Sanremo 2021 Al Festival di Sanremo 2021 sarà presente anche Andrea Morricone, figlio di Ennio e fratello del regista e sceneggiatore Giovanni, che – con i cantanti de Il Volo – renderà omaggio al padre, morto il 6 luglio 2020. Ma chi è Andrea Morricone? Si tratta di un musicista e compositore. Nasce a Roma il 10 ottobre del 1964. Inizia gli studi musicali sotto la guida del padre. Diviene successivamente allievo di Irma Ravinale, Ada Gentile, Rosario Mirigliano, Aldo Clementi, Firminio Sifonia e Ivan Vandor, diplomandosi dunque al conservatorio di Santa ...

