Cashback | Meloni scrive a Draghi | ‘stop e destinare risorse a ristori’ 2

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – "Riteniamo assurdo -tra l'altro- che davanti al perdurare dell'emergenza sanitaria, con imprese e partite Iva che chiudono, con cittadini che hanno perso o rischiano di perdere il loro posto di lavoro, il governo abbia come priorità la lotta al contante e l'incentivazione dei pagamenti elettronici. Proprio per questo, Fratelli d'Italia ha presentato al Senato una mozione che impegna il governo a sospendere la misura del, destinando le somme stanziate per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti Covid, come bar, ristoranti e palestre".