Calcio | Buffon | ' giugno 2023 limite massimo per ritiro ma potrei smettere prima'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Nella mia testa c'è davvero un, che è. Veramente non andrei oltre. Maanche decidere didopo i prossimi quattro mesi". Lo dice il portiere della Juventus Gigiin merito al suodalgiocato. "Si dice che alla mia età il declino arriva tutto in una volta, da un momento all'altro ma non ci credo -aggiunge il 43enne portiere al 'Guardian'-. Le sensazioni che ho adesso non mi fanno pensare che ci possa essere un crollo all'improvviso. Di certo non avrei mai immaginato di giocare così a lungo. Penso che sia una bella storia".

sportface2016 : #Juve, senti #Buffon sul ritiro: 'Quando smetterò? Nel 2023 o anche prima...' - sportli26181512 : Buffon e il ritiro: “Ho messo un limite, 2023. Pirlo è un amico, ma in pubblico...”: Buffon e il ritiro: “Ho messo… - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Buffon e l'addio al calcio: “Nella mia mente c’è una data” - Gazzetta_it : Buffon e il ritiro: “Ho messo un limite, 2023. Pirlo è un amico, ma in pubblico...” - sportli26181512 : Juventus, Buffon: 'Ritiro? Massimo nel 2023, ma potrei smettere anche a fine anno': Il portiere ha raccontato le su… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Buffon

Gianluigiha annunciato quando si ritirerà dalla Juventus e dalgiocato. Il portiere più forte della storia verso lo stop. "Nella mia testa c'è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo,...Cominciando dalla fine, Gianluigisi racconta in una bella intervista concessa al quotidiano inglese The Guardian, confermando prima di tutto di non essere infinito, ma testimoniando una ...TORINO - Gianluigi Buffon si è aperto ai microfoni del The Guardian parlando di diversi temi tra i quali il suo futuro. Buffon è in scadenza di contratto e non ha ancora pianificato la prossima ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Nella mia testa c'è davvero un limite massimo, che è giugno 2023. Veramente non andrei oltre. Ma potrei anche decidere di smettere dopo i prossimi quattro mesi". Lo dic ...