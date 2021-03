Cagliari – Bologna: i sardi vincono grazie a Rugani (Di giovedì 4 marzo 2021) Cagliari – Bologna è terminata 1-0. Poche emozioni alla Sardegna Arena ma un Rugani decisivo ha regalato la vittoria alla propria squadra. grazie a questi tre punti i sardi sono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione. La strada da percorrere è ancora lunga ma chi ben comincia è già a metà dell’opera. Il Bologna di Mihajlovic torna a casa a mani vuote. Cagliari – Bologna, in Tv e formazioni Cagliari – Bologna, com’è andata la partita? Il match che si è disputato fra Cagliari e Bologna alla Sardegna Arena, non si può definire ricco di momenti emozionanti. Le protagoniste due squadre che alla ricerca di punti utili alle loro classifiche, hanno lottato per la vittoria. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021)è terminata 1-0. Poche emozioni alla Sardegna Arena ma undecisivo ha regalato la vittoria alla propria squadra.a questi tre punti isono riusciti ad uscire dalla zona retrocessione. La strada da percorrere è ancora lunga ma chi ben comincia è già a metà dell’opera. Ildi Mihajlovic torna a casa a mani vuote., in Tv e formazioni, com’è andata la partita? Il match che si è disputato fraalla Sardegna Arena, non si può definire ricco di momenti emozionanti. Le protagoniste due squadre che alla ricerca di punti utili alle loro classifiche, hanno lottato per la vittoria. ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 1-0 Bologna Milan 1-1 Udinese Genoa 1-1 Sampdoria Benevento 0-3 Verona Atalanta 5-1 Cr… - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Bologna 1-0, rete di Rugani D. (CAG) - CarolRadull : Serie A Fixtures Sassuolo vs. Napoli 8.30pm Milan vs. Udinese 10.45pm Atalanta vs. Crotone 10.45pm Benevento vs… - 24Trends_Italia : 11. Cagliari-Bologna - 50M+ 12. Classifica Serie B - 50M+ 13. Ghemon - 50M+ 14. Greta Zuccoli - 50M+ 15. Ilenia Fab… - CentotrentunoC : #CagliariBologna ???? Le parole di Leonardo #Semplici dopo il successo sul #Bologna ?? -