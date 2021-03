Bianchi | “Occorre lavorare per Europa più equa Rafforzare il diritto all’istruzione”

Ultime Notizie dalla rete : Bianchi Occorre

Orizzonte Scuola

...ore sui parcheggi fuori dall'ospedalefare un po' di chiarezza. Alcune sigle sindacali hanno attaccato l'Asl Vco e il Comune domese per la trasformazione di alcuni parcheggi, primae ..."Se il principio, giusto e sacrosanto, è che tutti gli insegnanti siano vaccinatiche il Governo intervenga per superare l'attuale discriminazione che penalizza i docenti che ...Patrizio,...Il ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi, ha incontrato questa mattina in videoconferenza Tiago Brandão Rodrigues, ...“Se il principio, giusto e sacrosanto, è che tutti gli insegnanti siano vaccinati occorre che il Governo intervenga per superare l’attuale discriminazione che penalizza i docenti che insegnano fuori d ...