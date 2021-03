Bertolaso ora lancia l'allarme: "Perché tutta l'Italia andrà in zona rossa" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Federico Garau Il consulente della regione Lombardia per il piano vaccinale spinge per coinvolgere anche gli specializzandi È un Guido Bertolaso preoccupato per la situazione in Lombardia, quello che ha parlato qualche ora fa in una conferenza stampa tenuta al Pirellone di Milano dopo la conclusione di una seduta della giunta regionale. Quale zona cromatica si viene a prospettare per la Lombardia, vista la situazione attuale? Questa la domanda dei giornalisti che tentano di comprendere se si andrà verso l'arancione "classico", quello "rafforzato" o addirittura il rosso."A me sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla zona rossa", ha replicato il consulente per il piano vaccinale della regione Lombardia, come ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Federico Garau Il consulente della regione Lombardia per il piano vaccinale spinge per coinvolgere anche gli specializzandi È un Guidopreoccupato per la situazione in Lombardia, quello che ha parlato qualche ora fa in una conferenza stampa tenuta al Pirellone di Milano dopo la conclusione di una seduta della giunta regionale. Qualecromatica si viene a prospettare per la Lombardia, vista la situazione attuale? Questa la domanda dei giornalisti che tentano di comprendere se siverso l'arancione "classico", quello "rafforzato" o addirittura il rosso."A me sembra chel’, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla", ha replicato il consulente per il piano vaccinale della regione Lombardia, come ...

