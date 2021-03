Beautiful | trama 3 marzo 2021 | l' ira di Liam contro Thomas

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 3 marzo 2021)oggi 3con l'ennesimo stra due uomini che non hanno mai trovato un accordo in nulla. Che cosa sta per accadere tra i due? La decisione di Hope Nuova puntataoggi 3con uno scenario completamente diverso da quello che ci eravamo immaginati. Facendo un piccolo passo indietro,per stare insieme ad Hope sta attuando dei piani molto particolari. Tra tutti questi anche la possibilità di tornare a lavorare insieme per la Hope for Future. La Logan si è mostrata molto felice di questa proposta soprattutto per il bene del piccolo Douglas in vista del loro futuro insieme. Nello stesso tempo però è preoccupata per la reazione della madre e diche non vedono di buon occhio questa ...