Barcellona, il club è di fronte alle elezioni più importanti di sempre. E la palla è sempre di Leo Messi (Di mercoledì 3 marzo 2021) All’improvviso, come un fulmine. Quando la squadra sembrava aver trovato la quadra sul campo e quell’oasi di pace dopo un inizio di stagione parecchio turbolento, è arrivata la notizia dell’arresto dell’ex presidente Bartomeu nell’ambito dell’indagine ‘Barçagate’. Dal riciclaggio all’appropriazione indebita, anche se nel mirino degli inquirenti è finito soprattutto lo scandalo social che ha travolto la società nel febbraio 2020. I Mossos d’Esquadra (i poliziotti catalani) si sono presentati negli uffici blaugrana e hanno esaminato tutte le fatture pagate a ‘I3 Ventures’, l’agenzia incaricata di gettare fango su alcuni tesserati del Barcellona (su tutti Leo Messi), colpevoli di non condividere l’ormai ex linea presidenziale. Il club ha diffuso una nota, offrendo piena collaborazione alle autorità giudiziarie ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) All’improvviso, come un fulmine. Quando la squadra sembrava aver trovato la quadra sul campo e quell’oasi di pace dopo un inizio di stagione parecchio turbolento, è arrivata la notizia dell’arresto dell’ex presidente Bartomeu nell’ambito dell’indagine ‘Barçagate’. Dal riciclaggio all’appropriazione indebita, anche se nel mirino degli inquirenti è finito soprattutto lo scandalo social che ha travolto la società nel febbraio 2020. I Mossos d’Esquadra (i poliziotti catalani) si sono presentati negli uffici blaugrana e hanno esaminato tutte le fatture pagate a ‘I3 Ventures’, l’agenzia incaricata di gettare fango su alcuni tesserati del(su tutti Leo), colpevoli di non condividere l’ormai ex linea presidenziale. Ilha diffuso una nota, offrendo piena collaborazioneautorità giudiziarie ed ...

Noovyis : (Barcellona, il club è di fronte alle elezioni più importanti di sempre. E la palla è sempre di Leo Messi) Playhit… - Controleuro1 : - passione_inter : Semedo: 'Sì, anche Vidal ha lasciato il Barcellona per problemi economici. Vi racconto il mio addio al club' -… - cn1926it : Il Covid mette in ginocchio la #Liga: il #Barcellona e gli altri club costretti ad abbassare gli ingaggi - fcin1908it : Semedo: “Vidal? Via da Barcellona per i problemi economici del club. E con lui tanti altri” -