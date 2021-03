Armenia in crisi: ad un passo dalla guerra civile (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lunedì i manifestanti hanno preso d’assalto un edificio governativo nella capitale armena, intensificando, così, una crisi politica che dura da mesi. crisi generata dalla sconfitta nella recente guerra tra Armenia e Azerbaijan. Le due controparti si sono contese il controllo su vaste parti del Nagorno-Karabakh e delle aree circostanti che erano detenute dalle forze armene Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lunedì i manifestanti hanno preso d’assalto un edificio governativo nella capitale armena, intensificando, così, unapolitica che dura da mesi.generatasconfitta nella recentetrae Azerbaijan. Le due controparti si sono contese il controllo su vaste parti del Nagorno-Karabakh e delle aree circostanti che erano detenute dalle forze armene

