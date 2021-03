Achille Lauro veste Gucci nei suoi quadri di Sanremo 2021

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’arte è vita, ma anche la vita può essere una forma d’arte: due concetti che sembrano rincorrersi ma che, in realtà, possono essere integrati in un approccio totale all’esistenza. Un’attitudine che evita separazioni di ogni sorta, vedendo qualsiasi forma espressiva come bisogno personale e necessità di comunicare al collettivo al tempo stesso, e che Achille Lauro ha ancora una volta portato sul palco di Sanremo (e in copertina di Vanity Fair per il numero di questa settimana). Quelli messi in scena dal cantautore al Teatro Ariston non sono solo performance canore, ma spettacoli a tutto tondo in cui l’abito non fa il monaco, ma lo rende – volutamente – iconico.