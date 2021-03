Abusi edilizi a Capri, disposto il giudizio per 14 persone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Rinvio a giudizio per tredici proprietari di abitazioni capresi in ristrutturazione, e per l’ex responsabile dell’ufficio di edilizia privata ed urbanistica Massimo Stroscio, finiti al centro di una inchiesta dei carabinieri della stazione i Capri. Gli indagati avrebbero eseguito interventi edili su strutture edilizie preesistenti soggette a condono risultate sprovvisti dei certificati di svincolo idrogeologico. La vicenda risale a qualche anno addietro, quando i carabinieri della stazione di Capri, nell’ambito di alcune attività di controllo, misero sotto sequestro una villetta in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione, dopo avere scoperto la mancanza del certificato di svincolo. I controlli vennero quindi estesi ad altri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Rinvio aper tredici proprietari di abitazioni capresi in ristrutturazione, e per l’ex responsabile dell’ufficio dia privata ed urbanistica Massimo Stroscio, finiti al centro di una inchiesta dei carabinieri della stazione i. Gli indagati avrebbero eseguito interventi edili su strutturee preesistenti soggette a condono risultate sprovvisti dei certificati di svincolo idrogeologico. La vicenda risale a qualche anno addietro, quando i carabinieri della stazione di, nell’ambito di alcune attività di controllo, misero sotto sequestro una villetta in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione, dopo avere scoperto la mancanza del certificato di svincolo. I controlli vennero quindi estesi ad altri ...

