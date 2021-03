3 marzo: in FVG su 6.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 487 nuovi contagi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.276 tamponi molecolari sono stati rilevati 487 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,76%. sono inoltre 2.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 206 casi (8,02%). I decessi registrati sono 9, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 19 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie intensive sono 62, mentre quelli in altri reparti risultano essere 386. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.866, con la seguente suddivisione territoriale: 642 a Trieste, 1.435 a Udine, 597 a Pordenone e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.276487con una percentuale di positività del 7,76%.inoltre 2.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali206 casi (8,02%). I decessi registrati9, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 19 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie intensive62, mentre quelli in altri reparti risultano essere 386. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.866, con la seguente suddivisione territoriale: 642 a Trieste, 1.435 a Udine, 597 a Pordenone e ...

