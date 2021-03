Strage di braccianti in California | 15 morti nell’incidente

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’incidente è avvenuto alle sette del mattino in una zona agricola a est di San Diego, a soli 16 chilometri dal confine col Messico, lungo una strada che costeggia campi coltivati soprattutto a lattuga e altri tipi di insalata. Lo scontro è avvenuto tra l’auto su cui viaggiavano ie un camion che trasportava ghiaia. Agghiacciante la scena che si è presentata agli occhi dei primi soccorritori: all’interno del Suv coinvolto tra le lamiere erano ammassate 27 persone, lì dove la capienza massima del veicolo è di 7/8 passeggeri. A view of the freeway where workers arrive to remodel the San Ysidro Port, at the border between the United States and Mexico, in San Diego,, United States, 23 September 2017. The transit of vehicles bewteen San Ysidro,and Tijuana, Mexico, will be closed for 57 ...