Serse Cosmi al Crotone per l'impresa salvezza, a 9 anni dall'ultima volta in A (Di martedì 2 marzo 2021) L'esonero di Stroppa ha riaperto le porte della A a Serse Cosmi, a caccia di un'altra grande avventura dopo quella di Perugia Un'impresa delicatissima, quasi disperata. Affidata a un allenatore che ritrova la serie A a 9 anni di distanza dall'ultima volta. Il Crotone ha scelto Serse Cosmi (dopo aver tentato di affidare la panchina a Bucchi e Zenga) per il dopo Stroppa, fatale la sconfitta contro il Cagliari e una classifica in caduta libera, all'ultimo posto in solitaria. Il carattere e la spontaneità di Serse Cosmi torneranno a calcare le scene del nostro campionato, dopo averlo lanciato in orbita al Perugia, suo autentico miracolo calcistico di inizio anni 2000. L'uomo del fiume è partito dal basso ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CROTONE, SCELTO SERSE COSMI PER LA PANCHINA Atteso in sede stasera, domani primo allenamento… - ferrazza : Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Manterrà comunque la presidenza della Regione Emilia Romagna. - tvdellosport : ?? UFFICIALE Serse #Cosmi è il nuovo allenatore del #Crotone. Subentrato all’esonerato #Stroppa, ha firmato un con… - SciabolataFFP : Foto del giorno: Serse #Cosmi è ufficialmente il nuovo allenatore del #Crotone. Mi aspetto pochissimi cross sbagli… - Fra_Conti5 : Serse Cosmi salva il Crotone per favore Mister, fai fare a simy altri 7-8 gol -