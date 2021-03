Sanremo 2021 | Alessia Bonari sul palco dell’Ariston | ecco chi è l’infermiera simbolo della prima ondata della pandemia di Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) “Sono un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io”. Era il 9 marzo di un anno fa quandoè diventata ildi tutti gli infermieri e i medici d’Italia nella lotta contro il-19. Lo scatto, realizzato dopo un estenuante turno di lavoro in ospedale, la vedeva ritratta con il volto fortemente segnato dalla mascherina indossata per molte ore in corsia. “Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile”, le sue parole di un anno fa, accolte con più di un milione di like. 23 anni, originaria di Grosseto,lavora in un ospedale di Milano. Il suo volto è difficile da dimenticare per tutti noi. ...