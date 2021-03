Ruba scatolette di cibo per gli animali | intervengono i carabinieri Ma per pagare il conto

RADIOBRUNO1 : Protagonista un 85enne che voleva sfamare i gatti randagi ma non aveva denaro a sufficienza #Lecce #gatti #anziano… - Destradipopolo : ANZIANO DI 85 ANNI RUBA SCATOLETTE DI CIBO PER SFAMARE I GATTI RANDAGI, I CARABINIERI GLI PAGANO LA SPESA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba scatolette

NewNotizie

I fatti sono avvenuti all'interno di un supermercato del Salento dove l'anziano signore è stato sorpreso mentre si intascava alcuni wurstel edi cibo per gatti del valore totale di cinque ...Quellegli servivano. Dopo il battibecco, che non ha trovato soluzione, l'uomo è stato bloccato e gli addetti alla sicurezza hanno chiamato i carabinieri. La storia però ha un lieto fine. ...Scoperto dagli addetti del supermercato, l’uomo, a seguito di un battibecco, è stato bloccato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal personale di sicurezza, i ...Perché non rilanciare il Gioco del Palio? A 13 anni dalla prima edizione, 250 copie che andarono a ruba in pochissimo tempo, gli autori Massimo Lazzarino e Francesco Emanuel Pellitteri presentano la n ...