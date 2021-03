Roma | delusione Fonseca | i Friedkin pensano ancora ai possibili sostituti

giornaleradiofm : Malattie rare: Binetti, 'da Speranza nessuna risposta, chiediamo diritti per pazienti': Roma, 2 mar. (Adnkronos Sal… - ravanin58 : RT @elizabethmaci: L’unica cosa che Renzi ha detto su Calenda da anni a sta parte è che lo avrebbe sostenuto a sindaco di Roma (perché è la… - francornldi : RT @elizabethmaci: L’unica cosa che Renzi ha detto su Calenda da anni a sta parte è che lo avrebbe sostenuto a sindaco di Roma (perché è la… - Gianciarla : RT @elizabethmaci: L’unica cosa che Renzi ha detto su Calenda da anni a sta parte è che lo avrebbe sostenuto a sindaco di Roma (perché è la… - pbarbero1 : RT @elizabethmaci: L’unica cosa che Renzi ha detto su Calenda da anni a sta parte è che lo avrebbe sostenuto a sindaco di Roma (perché è la… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma delusione

Romait

AdnKronos - salute, 2 mar. - 'L'anno passato ha lasciato una ferita aperta e unaperch? mi sarei aspettata una risposta su tutta una serie di promesse arrivate dal ministro della Salute Speranza e dal ..., 2 mar. - 'L'anno passato ha lasciato una ferita aperta e unaperché mi sarei aspettata una risposta su tutta una serie di promesse arrivate dal ministro della Salute Speranza e dal ...Per Fonseca le sole 3 vittorie ottenute in 21 big match totali (e soli tre punti frutto di tre pari in questa stagione) stanno diventando un fardello pesante in ottica Champions. E una mancata qualifi ...di Carlo Gobbi E’ andato avanti anche Andrea Nannini. Una delle colonne portanti della nostra pallavolo dei tempi andati. Un monumento alla pallavolite acuta, per competenza, tecnica, prestigio, simpa ...