Reggina-Empoli 0-3 | i toscani sfatano la pareggite

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Gara senza storia oggi al Granillo. Dopo un avvio di studio Olivieri sbloccacon un bel gol al 23?. Nella ripresa prima Mancuso e poi Matos chiudono la sfida. L’ora è a +5 dal Venezia, secondo in classifica. Per quanto riguarda i calabresi la situazione resta ancora tranquilla. Che scelte hanno fatto i tecnici? Baroni conferma il 4-2-3-1 e le indiscrezioni della vigilia. Nicolas in porta, con Delprato sulla destra, la coppia Loiacono-Cionek in mezzo alla difesa e Liotti sulla destra. Solo panchina per il rientrante Di Chiara. In mediana giocano Crimi e Crisetig. Sulla trequarti spazio a Rivas, Folorunsho ed Edera. Menez si accomoda in panchina. In avanti c’è Mantalto. Classico 4-3-1-2 per Alessio Dionisi, che però cambia qualche elemento rispetto alla gara con il Venezia. In porta c’è Brignoli, davanti a ...