Pirlo | l' Inter e lo scudetto | La Juve lotterà fino alla fine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Un 3 - 0 netto, tutto arrivato nella ripresa grazie a Morata, Chiesa e Ronaldo. Labatte lo Spezia, torna al terzo posto e non molla la corsa. " Fisicamente la stanchezza dopo tante ...

" Fisicamente la stanchezza dopo tante partite con gli stessi uomini si fa sentire - ha dettoa Sky Sport - Nel primo tempo non eravamo brillanti, abbiamo cercato di gestire. Nella ripresa con ...1 Andrea, allenatore della Juventus , parla a Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia : 'La stanchezza ... Lontani dall'? Sarà una rincorsa lunga, hanno un gioco collaudato, con giocatori che ...Nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A, la Juventus batte 2-0 lo Spezia e consolida il terzo posto in classifica. Una gara più difficile di quanto il risultato finale non dica. Perché la Juv ...Andrea Pirlo, a Sky, spiega così il 3-0 della Juventus ai liguri ... oltre a recuperare giocatori". Quanto all'Inter "siamo lontani i punti che ci separano. loro hanno un gioco ben collaudato con ...