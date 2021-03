Perché Bill Gates ha un iPhone, ma preferisce usare gli smartphone Android (Di martedì 2 marzo 2021) Il più grande rimpianto della vita di Bill Gates è di non essere riuscito a rendere Microsoft la vera alternativa ad Apple in ambito smartphone, lasciando campo libero a Google e alla sua creatura più preziosa, Android. Per questo, dopo il flop di Windows Mobile e dell’avventura Microsoft-Lumia, il fondatore dell’azienda di Redmond ha dovuto adeguarsi al corso dei tempi, rivelando di utilizzare un iPhone, sebbene preferisca di gran lunga uno smartphone Android. Ad affermarlo è lo stesso Gates durante una diretta live su Clubhouse insieme al giornalista Andrew Ross Sorkin e al co-fondatore di Clubhouse, Paul Davidson: il motivo che ha spinto il miliardario a spifferare i propri gusti in ambito smartphone è stata proprio la piattaforma ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 marzo 2021) Il più grande rimpianto della vita diè di non essere riuscito a rendere Microsoft la vera alternativa ad Apple in ambito, lasciando campo libero a Google e alla sua creatura più preziosa,. Per questo, dopo il flop di Windows Mobile e dell’avventura Microsoft-Lumia, il fondatore dell’azienda di Redmond ha dovuto adeguarsi al corso dei tempi, rivelando di utilizzare un, sebbene preferisca di gran lunga uno. Ad affermarlo è lo stessodurante una diretta live su Clubhouse insieme al giornalista Andrew Ross Sorkin e al co-fondatore di Clubhouse, Paul Davidson: il motivo che ha spinto il miliardario a spifferare i propri gusti in ambitoè stata proprio la piattaforma ...

