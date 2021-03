Overwatch | un giocatore cieco è riuscito a salvare la sua squadra dalla sconfitta

(Di martedì 2 marzo 2021) Per molti giocatori la community diè diventata la loro famiglia. Dopo che unha salvato la propria, il fandom disi è schierato con lui. CannibalRed ha postato attraverso Reddit una breve clip della sua impresa: "Sono legalmente(ho un po' di vista ma è talmente poca che sono considerato come una persona cieca) e faccio molto affidamento sui segnali audio". Il video mostra come la suain difficoltà ha fatto affidamento su di lui per poter vincere, cosa che poi è successa. Un'intera serie di commenti hanno accolto il, tutti a sostegno di questa fantastica impresa. Ottenendo un impressionante 12,7k di voti positivi, la comunità di ...

Per molti giocatori la community di Overwatch è diventata la loro famiglia. Dopo che un giocatore cieco ha salvato la propria squadra dalla sconfitta, il fandom di Overwatch si è schierato con lui. Ca ...