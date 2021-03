Nuovo DPCM dal 6 marzo al 6 aprile 2021: restrizioni e novità (Di martedì 2 marzo 2021) Il ministro Speranza e il ministro Gelmini hanno presentato pochi minuti fa il Nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 6 marzo 2021 e sarà valido per un mese, fino al 6 aprile 2021. Questo significa che le regole imposte dal primo DPCM dell’era Mario Draghi, varrà anche per i giorni di Pasqua. Quest’anno, lo ricordiamo, la Santa Pasqua sarà celebrata il 4 aprile 2021. Il ministro, nel corso della conferenza stampa ha anche ribadito che la curva del contagio “dà segnali temibili di ripresa”. Ed è per questo motivo che non si deve abbassare la guardia. Speranza ha spiegato che nelle zone rosse tutte le scuole saranno “chiuse” e sarà attivata la Dad. Una notizia che era trapelata già qualche ora fa, mentre si parlava anche della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) Il ministro Speranza e il ministro Gelmini hanno presentato pochi minuti fa ilche entrerà in vigore dal 6e sarà valido per un mese, fino al 6. Questo significa che le regole imposte dal primodell’era Mario Draghi, varrà anche per i giorni di Pasqua. Quest’anno, lo ricordiamo, la Santa Pasqua sarà celebrata il 4. Il ministro, nel corso della conferenza stampa ha anche ribadito che la curva del contagio “dà segnali temibili di ripresa”. Ed è per questo motivo che non si deve abbassare la guardia. Speranza ha spiegato che nelle zone rosse tutte le scuole saranno “chiuse” e sarà attivata la Dad. Una notizia che era trapelata già qualche ora fa, mentre si parlava anche della ...

