Nuovo Dcpm di Draghi: ne fa le spese la scuola (Di martedì 2 marzo 2021) Che il metodo di governo sia cambiato, è evidente. Che non ci siano protagonismi, né fughe cesaristiche in avanti, come il Conte Bis ci aveva abituato, è altrettanto chiaro. Per il resto, chi si aspettava un dpcm «morbido» è rimasto deluso. Anzi. Il primo decreto a marchio Draghi, che entra in vigore il 6 marzo fino a Pasqua, è tutto all'insegna del rigore, in continuità con la passata gestione. Diciamo che a sfogliare il provvedimento, si vedono ovunque le impronte del ministro Speranza, che insieme al ministro Gelmini ha appena presentato il decreto in conferenza stampa. Il cuore del Nuovo testo è la stretta pesante sulla scuola. Su cui si è consumato uno scontro aperto: alla fine la cordata chiusurista si è imposta con prepotenza. Nella zona rossa lo stop alle lezioni sarà totale. Ma non finisce qui. Sarà possibile chiudere le ... Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) Che il metodo di governo sia cambiato, è evidente. Che non ci siano protagonismi, né fughe cesaristiche in avanti, come il Conte Bis ci aveva abituato, è altrettanto chiaro. Per il resto, chi si aspettava un dpcm «morbido» è rimasto deluso. Anzi. Il primo decreto a marchio, che entra in vigore il 6 marzo fino a Pasqua, è tutto all'insegna del rigore, in continuità con la passata gestione. Diciamo che a sfogliare il provvedimento, si vedono ovunque le impronte del ministro Speranza, che insieme al ministro Gelmini ha appena presentato il decreto in conferenza stampa. Il cuore deltesto è la stretta pesante sulla. Su cui si è consumato uno scontro aperto: alla fine la cordata chiusurista si è imposta con prepotenza. Nella zona rossa lo stop alle lezioni sarà totale. Ma non finisce qui. Sarà possibile chiudere le ...

Yoda15271485 : RT @Possidonio_GG: Quindi il Migliore dopo aver scritto #nottetempo e in solitudine un nuovo DCPM iper restrittivo, manda Speranza e Gelmin… - boia_er : @ReginaNera6 @ilrisolutoreIT Il nuovo DCPM, è come quello vecchio. Vale sino dl 6 aprile. Vi comunico che il 5 apri… - francescade54 : RT @Possidonio_GG: Quindi il Migliore dopo aver scritto #nottetempo e in solitudine un nuovo DCPM iper restrittivo, manda Speranza e Gelmin… - franco_dimuro : RT @Possidonio_GG: Quindi il Migliore dopo aver scritto #nottetempo e in solitudine un nuovo DCPM iper restrittivo, manda Speranza e Gelmin… - tranellio : RT @Possidonio_GG: Quindi il Migliore dopo aver scritto #nottetempo e in solitudine un nuovo DCPM iper restrittivo, manda Speranza e Gelmin… -