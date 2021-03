Nuova Alitalia sempre più piccola | fino a 7 aerei e 700 dipendenti in meno rispetto al piano di rilancio originario

(Di martedì 2 marzo 2021) Più passa il tempo più lasi rimpicciolisce. Per l’ennesimo tentativo didella compagnia lo Stato ha messo a bilancio 3 miliardi di euro, sinora usati solo in minima parte. . La prima versione dellacompagnia Ita prevedeva 52e 5.200, circa la metà di quelli attuali. Laipotesi a cui si sta lavorando in questi giorni, anche alla luce delle revisioni peggiorative su tempi e entità della ripresa dei trasporti, contempla invece una flotta di 45-48e un organico tra i 4.500 e 5.000. Lo stanziamento iniziale dovrebbe di conseguenza scendere a 2 miliardi di euro, con il rimanente miliardo da utilizzare in seguito per l’eventuale sviluppo. E’ quanto ...

panluc : @petunianelsole Alitalia (o nuova denominazione) non chiuderà - infoiteconomia : Nuova Alitalia, il governo stringe: l’obiettivo è il decollo entro l’estate - LaStampa : Nuova Alitalia, il governo stringe: l’obiettivo è il decollo entro l’estate - indip_nuova : Avevano voluto portare Alitalia da Malpensa a Roma... Un errore dietro l'altro - - eastwestEU : Draghi vorrebbe trasferire le attività di volo #Alitalia alla nuova newco Ita, creata dal Ministero dell’Economia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Alitalia

È in quei ministeri che è nata Ita, la. Le interlocuzioni con Bruxelles sul passaggio dalla vecchia allacompagnia aerea hanno toccato palazzo Chigi solo lateralmente. Il Tesoro ...... e non si esclude lo stanziamento di 100 milioni di euro per. Altri due mesi di REM : una ... Laproroga dovrebbe permettere ai cittadini che hanno già beneficiato in precedenza del ...La portata della discontinuità di Mario Draghi si capirà dall’impatto delle prime mosse. A iniziare dall’assetto della macchina dei vaccini, tolta a Domenico Arcuri e data al generale Francesco Paolo ...Senza dimenticare le vertenze in aziende strategiche come Alitalia ed ex Ilva. Il nuovo segretario generale della Cisl sarà inoltre attento a temi a lui cari come contrattazione, rappresentanza, ...