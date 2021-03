“Non ci vede più, è cieca”. GF Vip, Stefania Orlando in lacrime dopo la sorpresa. Tutto il pubblico commosso (Di martedì 2 marzo 2021) Oramai lo sappiamo: la finale del GF Vip 5 è stata un capolavoro di emozioni. Ma non solo per il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche per la sua compagna di giochi: Stefania Orlando. Per l’amatissima conduttrice hanno fatto capolinea nel giardino della casa più spiata d’Italia suo marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina Margot, un chihuahua di quasi 17 anni. “Non ci vede” ha dichiarato Stefania in lacrime ha appena ha ritrovato la sua cagnolina, alludendo al fatto che quest’ultima non ci veda proprio benissimo. Poi, dopo aver ascoltato le parole colme d’amore del marito si è lasciata andare ad un’emozionante dichiarazione: “Sono stata davvero fortunata”. Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, è stato la speciale sorpresa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Oramai lo sappiamo: la finale del GF Vip 5 è stata un capolavoro di emozioni. Ma non solo per il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche per la sua compagna di giochi:. Per l’amatissima conduttrice hanno fatto capolinea nel giardino della casa più spiata d’Italia suo marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina Margot, un chihuahua di quasi 17 anni. “Non ci” ha dichiaratoinha appena ha ritrovato la sua cagnolina, alludendo al fatto che quest’ultima non ci veda proprio benissimo. Poi,aver ascoltato le parole colme d’amore del marito si è lasciata andare ad un’emozionante dichiarazione: “Sono stata davvero fortunata”. Simone Gianlorenzi, marito di, è stato la speciale...

MetaErmal : I sorrisi rubati sono i più sinceri. Così sinceri da nascondere le sopracciglia che in genere non ho! Si vede? ?? - elenazille : RT @Maria__Pia_: ma quindi dormono tutti ancora tommy non si vede in giro? ah no..? ?? #TZVIP - paradiiiso : Che pesa le persone che di fronte a uno che dice di amare quello che sta studiando rispondono non hai futuroooo non… - Silvestro52 : RT @jabbaTM: Abbiamo il Coprifuoco ma per gli Spacciatori e sempre orario di vendita?... Se me ne accorgo io la Polizia non li vede? Che Pa… - guastellae : RT @susanna10706994: “La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c'è più né… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vede Vietnam, fattorino super eroe salva una bambina che cade dal 12esimo piano In un video dell'incidente ripreso da un condominio vicino, si vede la bambina arrampicarsi sulla ...portata al National Children's Hospital dove i medici hanno riferito che si è lussata un'anca ma non ...

Roberta Morise 'ruba' il fidanzato a Raffaella Fico Roberta Morise esce allo scoperto con il fidanzato, non nuovo al gossip in quanto qualche mese fa ...Roberta e Giulio stanno insieme lo rivela la stessa Morise con una foto inequivocabile che li vede ...

Quei malati che Toti non vede - Lanuovasavona.it Lanuovasavona.it L’ex ministro Spadafora: «Candidato sindaco di Napoli? E’ una sfida avvincente, vediamo» «Finchè sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità di una candidatura a sindaco di Napoli. E’ una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, ...

Centanni: «La battaglia è ora. Dobbiamo alzare le barricate prima del picco di fine marzo» Parla Stefano Centanni, primario di Pneumologia degli ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano: «Con le varianti i sintomi sono gli stessi, ma i pazienti sono più giovani perché si proteggono meno» ...

In un video dell'incidente ripreso da un condominio vicino, sila bambina arrampicarsi sulla ...portata al National Children's Hospital dove i medici hanno riferito che si è lussata un'anca ma...Roberta Morise esce allo scoperto con il fidanzato,nuovo al gossip in quanto qualche mese fa ...Roberta e Giulio stanno insieme lo rivela la stessa Morise con una foto inequivocabile che li...«Finchè sono stato ministro ho sempre escluso questa possibilità di una candidatura a sindaco di Napoli. E’ una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, ...Parla Stefano Centanni, primario di Pneumologia degli ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano: «Con le varianti i sintomi sono gli stessi, ma i pazienti sono più giovani perché si proteggono meno» ...